¿Estás apoyando al feminicidio?: Angie Jibaja indignada con Magaly Medina

Angie Jibaja no pudo evitar expresar su indignación luego de que Magaly Medina entrevistara en su programa a Ricardo Márquez Ridoutt, hijo de Ricardo Márquez Michieli, quien disparó a la exmodelo el pasado viernes 10 de abril, dejándola gravemente herida. La popular “Chica de los tatuajes” utilizó su perfil oficial de Instagram para cuestionar la veracidad de las afirmaciones vertidas acerca de ella, en el espacio de ATV.

“Magaly Medina, no investigas nada, no sabes nada, no eres nada objetiva ¿Estas apoyando el feminicidio? Cuatro balazos casi me matan, y los disparos a los dos policías", escribió Angie Jibaja en la historias de su red social.

Para la también actriz, los constantes cuestionamientos de la “Urraca” sobre lo que sucedió realmente el día que fue herida de bala, estarían colocando en tela de juicio su posición como víctima.

“¿Estas apoyando al feminicidio?”, preguntó Angie Jibaja y en la misma línea, compartió el fuerte mensaje de una de sus seguidoras: “En serio dejan que esta mujer siga abusando de su poder televisivo para seguir denigrando a una persona que necesita ayuda, no que la destruyan más ¿Dónde está la ayuda a la mujer, a la víctima, a la que fue disparada?”.

Además, la expareja de Jean Paul Santa María se dirigió a Magaly Medina para decirle lo que piensa . “Me da pena que lucres con las personas y sigas ganando con eso año tras año”, señaló.