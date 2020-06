Gloria Trevi sufre accidente en piscina: “Salí con mucha dificultad”

La intérprete de 52 años Gloria Trevi registró en sus redes sociales el angustiante momento que vivió al sufrir un accidente.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante advirtió a sus seguidores que no intenten en casa una de sus travesuras, tal como ella misma lo califica.

PUEDES VER Gloria Trevi enciende las redes con traje de látex [FOTOS]

“Les comparto esta triste historia para que se rían un ratito, pero ¡no lo intenten en casa! En una de mis ‘trevilandeadas’ me aventé a la alberca sin aviso. Con lo que yo no contaba era que me iba a enredar con la falda inmensa del vestido”, escribió en la red social.

Gloria Trevi publica incidente en redes sociales. Foto: Captura.

Gloria Trevi tuvo la idea de lanzarse a la piscina con una larga prenda amarilla. No obstante, el incidente no pasó a mayores, ya que la intérprete de “Todos me miran” logró pedir ayuda, a pesar de que casi no podía hablar, y pudo salir.

Gloria Trevi enciende Instagram con ajustado vestido de látex a los 52 años

“Salí con mucha dificultad, y cuando logro sacar la cabeza siento que me agarran del pescuezo. Ya cuando me sueltan tenía el vestido como una paracaídas, no podía nadar. No podía avanzar, no sé, total me salvaron. Aparte de ahogada fui ahorcada, empujada y maltratada”, finalizó.

PUEDES VER Aracely Arámbula comparte emotiva sesión de canto junto a Gloria Trevi

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.