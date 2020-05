Pareja de Samahara Lobatón se confiesa: “Tengo miedo de no ser el padre perfecto”

El pasado viernes 29 de mayo, Samahara Lobatón finalmente se atrevió a confesar lo que era un secreto a voces: está embarazada. La noticia conmovió a todos sus familiares y amigos, más aún a Youna, su actual pareja y padre de su futuro bebé.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el joven se mostró muy contento por el embarazo de la hija de Melissa Klug, pero admitió que temía no ser un buen padre.

Samahara Lobatón y su novio Youna Foto: Instagram

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo", escribió. “El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, añadió.

Asimismo, comentó que tiene mucha fe en dar lo mejor de sí mismo para hacer de su futuro hijo o hija una persona de bien. "Solo espero que Dios me dé fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor”, finalizó en Instagram, junto a una foto de la ecografía de su bebé.

Novio de Samahara Lobatón se pronuncia en Instagram

Cabe precisar que hace varios meses, Samahara Lobatón, quien tiene 18 años, dejó la casa de su madre Melissa Klug para irse a vivir con Youna, su pareja.

Samahara Lobatón embarazada por primera vez

Para confirmar su embarazo, Samahara Lobatón publicó la ecografía de su bebé en Instagram, junto a un emotivo mensaje en el que aclaraba que estaba muy emocionada de poder convertirse en madre por primera vez.

“Un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, expresó.

“No hay por qué esconderlo más. Es una bendición. Hoy, con casi 17 semanas estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte en mi”, añadió la hija de Melissa Klug en su publicación.

Foto: Captura

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.