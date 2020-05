Abel Lobatón apoya a su hija Samahara tras embarazo: “Es una mujer hecha y derecha” [VIDEO]

Samahara Lobatón anunció recientemente que se convertirá en madre por primera vez. La hija de Melissa Klug confirmó su embarazo con un tierno mensaje en Instagram: “Un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti”.

Luego que la noticia se difundiera en los medios de comunicación, el padre de la futura mamá Abel Lobatón, habló con las cámaras de Magaly Medina y se pronunció por la llegada del nuevo integrante de su familia.

El exdeportista se mostró muy feliz por la gestación de su hija y resaltó que ella ya se encuentra en la edad para hacerse responsable de sus elecciones.

“Sí, estoy bien contento. Ella es una mujer hecha y derecha y ya tomó sus propias decisiones, si llega en su momento, es parte de un ciclo de la vida”, dijo Abel Lobatón.

Sin embargo, luego afirmó que Samahara Lobatón no le ha comunicado la noticia oficialmente, pero agregó que cuenta con todo su apoyo: "Al momento no me han informado nada, pero al momento de saberlo me sentiría bien, contento por ella. Si ella ha tomado la decisión de ser mamá, la apoyaría”.

Luego del informe, Magaly Medina se mostró muy esperanzada de que la ‘Blanca de Chucuito’ pueda reconciliarse con su hija.

“Felicidades, a un niño siempre hay que darle la bienvenida (...) De repente este embarazo ayuda a que ella y Melissa Klug limen las asperezas”, concluyó.

