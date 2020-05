Nesty sobre Mayra Goñi: “Nos despedimos sin saber que ya no nos veríamos”

A pesar de que mucho se ha dicho sobre el final de su relación, lo cierto es que Mayra Goñi y Nesty están separados a causa de la cuarentena por el coronavirus, pero ambos han confesado lo mucho que se extrañan. El cantante cubano aseguró que nunca pensó estaría tanto tiempo distanciado de la peruana.

Nesty reveló que no se ve con Goñi desde febrero de este año. Cuatro meses sin verse han sido una verdadera prueba para su relación; por ello, el músico ha expresado su deseo de regresar lo antes posible a tierras peruanas.

Mayra Goñiy y Nesty están separados por la cuarentena.

“Estoy loco por volver al Perú. Extraño todo. A Mayra un montón, nunca pensamos que desde que nos despedimos, cuando tuve que viajar, no nos veríamos por tanto tiempo”, sostuvo el cubano al diario Trome.

Al ser consultado si la relación entre él y Mayra Goñi sigue en pie, no dudó en contestar que sí, a pesar de que en las últimas semanas hubo una serie de rumores sobre una posible ruptura que se volvieron titulares.

Se especuló en las últimas semanas sobre el final de la relación entre Mayra Goñi y Nesty

“Ahora estamos más locos por la distancia, pues no pensamos que la cuarentena se iba a extender tanto. Todo está muy complicado, no sabemos cuándo nos volveremos a reencontrar (…) pero seguimos juntos, firmes”, señaló Nesty.

Es importante recordar que hace unas semanas muchas informaciones aseguraron que el romance entre Mayra Goñi y Nesty había llegado a su fin, supuestamente, con Amy Gutiérrez como la manzana de la discordia.

Estos rumores entre la salsera y el cubano nacieron cuando ambos hicieron dupla en El Dúo Perfecto, donde más de uno aseguró que detrás de la química que mostraban los artistas en el escenario se escondía algo más. Sin embargo, en su momento, Amy Gutierrez desmintió estas afirmaciones.

“Me gusta como persona, como amigo (Nesty). Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada decir que era un malentendido. Yo ya no he vuelto a hablar con ellos”, dijo la salsera en El reventonazo de la ‘Chola’.