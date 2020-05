Samahara Lobatón confirma embarazo con tierna dedicatoria

Samahara Lobatón confirmó que está embarazada al publicar unas fotos de su ecografía en Instagram. Tras negarlo durante mucho tiempo, la hija de Melissa Klug sorprendió a sus fans con esta inesperada noticia.

“Un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, escribió.

Foto: Captura

“No hay porque esconderlo más. Es una bendición. Hoy, con casi 17 semanas estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte en mi”, agregó la hija de Melissa Klug.

La joven ‘influencer’ se mostró emocionada por la llegada del nuevo bebé. “Ya sé soy súper joven, me falta mucho Por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser”, añadió.

Tras la noticia, Magaly Medina anunció esta noticia en su programa de las noches. “Melissa Klug será abuela”, dijo la popular ‘Urraca’.

