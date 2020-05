Esto es guerra cae en rating, mientras que programa de Juliana Oxenford asciende

A pesar de las críticas, el programa de competencia Esto es guerra volvió a la televisión peruana luego de dos meses, debido al estado de emergencia.

El día del estreno del reality alcanzó 18.1 puntos de rating, mientras que Al estilo Juliana conducido por la periodista Juliana Oxenford alcanzó 10.1 de audiencia.

Según las cifras de Ibope Media, el pasado jueves 28 de mayo Esto es guerra hizo 16.3 puntos de rating y se convirtió en el tercer programa más visto del día, debajo de Te volveré a encontrar y Yo no me llamo Natacha.

Por su parte, el programa de ATV hizo 11.9 puntos, mientras que su colega Magaly Medina tuvo 11 puntos de rating.

Juliana Oxenford critica a competidores de Esto es guerra

La periodista Juliana Oxenford arremetió duramente contra los populares chicos reality de Esto es guerra.

“Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y mañana me convierto en protagonista de una telenovela, eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título de actriz y actor”, comentó.

