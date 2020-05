Carlos Cacho a Martín Vizcarra por estilistas: “Estamos desesperados, lloro de rabia”

Carlos Cacho se ha mostrado bastante preocupado por la decisión del Gobierno peruano según la cual los estilistas darán atención a domicilio a sus clientes. El maquillador considera poco positiva esta medida, asegurando que no solo promoverá la informalidad en dicho sector, sino también podría incrementar los contagios por el coronavirus.

En enlace con Magaly Medina, Cacho fue bastante crítico con la decisión tomada por el presidente de la República Martín Vizcarra sobre el sector de la belleza.

Carlos Cacho no apoya medidas del Gobierno respecto a los salones de belleza durante a cuarentena por el coronavirus

“Ningún gobierno que promueve el desarrollo para su patria lo hace impulsando la informalidad. No hay manera que un pueblo llegue al éxito incentivando lo ambulante”, expresó inicialmente Carlos Cacho.

Seguidamente, el maquillador cuestionó la decisión de Ejecutivo de brindar la atención a domicilio de estilistas y peluqueros.

“¿Cuál es la diferencia que la cliente vaya a mi estudio de belleza a ir hasta su casa? Me parece que el riesgo es el mismo […] creo que en un salón las condiciones pueden ser más estrictas y organizadas”.

No contento con eso, Carlos Cacho, mostrándose mucho más disgustado, aseguró que el Estado peruano parece no tener intención de apoyar a los negocios formales que juegan dentro de los marcos establecidos por la ley.

Carlos Cacho cree que medida promoverá la informalidad.

“El estilista va a su casa de manera informal, mientras yo que soy formal, que pago local, Sunat, AFP, Internet, luz, agua, teléfono para tener un local decente […] o sea ¿el presidente me está diciendo que mejor cierre?

“¿Qué pretende el presidente?, ¿que me compre una carretilla con ruedas? Me iré al Mercado Central, me compraré una carretilla, con mi maquillaje fino y me haré un polo que diga ‘se atiende a domicilio’, con mi celular en la espalda ¿Te parece bien? Caminaré por las calles de la ciudad gritando ‘lunes, martes y miércoles (hay) 3x1′”, agregó Carlos Cacho.

Sin embargo, el maquillador aseguró que su gremio atraviesa una profunda crisis: “Somos 100.000 estilistas en el Perú entero que estamos desesperados. Hace tres meses no vemos un centavo”.

Tras estas palabras, Carlos Cacho demandó al Gobierno de Vizcarra un protocolo claro para su sector.

Carlos Cacho aseguró que su gremio no ve un 'centavo' hace tres meses

“El Gobierno debe dar un protocolo al gremio, como si fuera una Biblia. Nos tienen que decir qué hacer. Mi gente está preocupada. Hablé con ‘Cuchi’, la famosa estilista, y nos pusimos a llorar, es desesperante, le contaba sobre los alquileres que debo pagar, porque no puedo sacarle la vuelta al Gobierno porque mi cara se conoce de Tumbes a Tacna”.

Carlos Cacho sentenció su participación mostrándose decepcionado por el poco apoyo que el rubro de la belleza ha recibido durante la cuarentena a causa del coronavirus.

“Parece que ser formal en mi patria es una misión imposible. Se le da facilidad al que no entrega factura, al chueco, al ‘trucho’, al que quiere tener confianza bancaria el apoyo es cero, lloro de rabia, de ‘pica’. Son 30 años dedicados a la estética para nada”.