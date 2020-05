Tommy Portugal cancela boda con Estrella Torres por coronavirus

El cumbiambero Tommy Portugal reveló que tenía planes de contraer matrimonio este año con la cantante Estrella Torres. No obstante, debido a la pandemia por coronavirus tuvieron que cancelar el evento.

A pesar de que ambos se encuentran distanciados por la emergencia sanitaria que se vive en el país, el artista no ha dejado de demostrar lo fuerte que es su romance, a pesar del paso de los años.

Tommy Portugal y Estrella Torres se casarán en 2020.

"Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, comentó el interprete.

Por otra parte, Tommy Portugal manifestó que no tiene talento para la cocina y que no ha podido llevar una vida saludable durante la cuarentena por COVID-19.

Tomy Portugal y Estrella Torres

“No puedo con la dieta, me encanta el ceviche y no puedo comerlo desde que empezó la cuarentena. Hace unos días intenté prepararlo, pero soy malo en la cocina, solo me sale bien el pan con mantequilla”, aseveró en una conversación que tuvo con Dimas Ysla.

