Kris Jenner habla sobre su vida sexual a los 64 años

Kris Jenner es sin duda una de las empresarias más sabias de Estados Unidos. Ella tiene a su cargo todos los movimientos financieros de la familia Kardashian-Jenner tras la filtración del video íntimo de Kim Kardashian en 2007.

La matriarca del famoso clan aprovechó todo el escándalo puesto en su hija para participar en el reality Keeping up with the Kardashians, uno de los programas de telerrealidad más sintonizados en todo el país norteamericano.

Kris Jenner habla sin tapujos sobre su vida sexual a los 64 años.

Kris Jenner, quien en aquel entonces estaba casada con Bruce Jenner, creó todo un imperio que ahora gozan sus hijos y nietos. Sin embargo, poco se habla sobre la vida personal de esta mánager.

La mamá de las Kardashian dejó atrás todo prejuicio y durante una entrevista con su amiga Faye Resnick, confesó que vive a plenitud su vida sexual.

Kris Jenner mantiene una relación con Corey Gamble, a quien le lleva 26 años.

“No sé lo que me pasa, pero creo que no es normal porque siempre tengo ganas, ya me entiendes...”, reveló la celebridad, quien a mediados de marzo contó que la infidelidad a su exesposo Robert Kardashian destruyó a su familia.

“El sexo a mi edad es algo precioso y mis niñas no comprenden lo afortunada que soy de seguir sintiéndome así. Tengo que aprovechar el momento”, agregó la empresaria, que actualmente mantiene una relación con Corey Gamble, a quien le lleva 26 años de diferencia.

Cabe mencionar que Kris Jenner es muy abierta en cuanto a la sexualidad. Hace poco, a su hija Khloé Kardashian le regaló para el Día de las Madre un kit solo para adultos que contenía un vibrador, condones y hasta marihuana.

Kris Jenner lloró por la pelea entre Kim y Kourtney

La nueva temporada de Keeping up with the Kardashians trajo más que un escándalo. Sin embargo, la pelea entre las hermanas Kourtney y Kim Kardashian se robó toda la atención.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, Kim reconoció que su madre se vio muy afectada por la riña.

“Cuando mi madre vio eso, un clip de eso, lloró”, recordó Kim. “Ella estaba como, ‘¿qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?’”.

