A Madonna poco o nada le importa lo que puedan opinar sobre ella. Sus más de 40 años de trayectoria le han valido un lugar muy difícil de llegar en la industria musical y por algo es conocida como la ‘Reina del pop’.

Por tal motivo, una de sus últimas publicaciones en Instagram ha llamado la atención de sus seguidores, quienes quedaron impactados por el atrevimiento de la artista de 61 años de edad, quien a inicios de mayo asistió a una fiesta tras recuperarse del coronavirus.

Madonna desafía a las políticas de Instagram.

El último sábado, Madonna compartió su red social una fotografía suya donde aparecía sentada, posando en lencería con un sujetador transparente en tono nude, que dejaba al descubierto uno de sus senos, y una braga de color negra.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a todas aquellas personas que se escandalizarían por la imagen. Además, dejó en claro que ella es una profesional y le importa poco lo que ahora vengan a comentar sobre su persona.

Madonna muestra un seno en Instagram y no la censuran.

“Mi situación de vestuario actual... Y para aquellos que se sientas ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad me importa una mi****. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!", escribió Madonna, quien recibió cientos de mensajes alentadores.

La imagen bordea el millón de “me gusta” y los comentarios que más destacan son de rostros conocidos como de Katy Perry. La cantante confesó: “Dios mío, me acabo de inscribir en esa Universidad”. Mientras que Asia Argento le puso “Te amo”.

Cabe mencionar que la imagen no ha sido retirada ni censurada por Instagram.

Madonna revela que tuvo coronavirus

Madonna usó su cuenta de Instagram para confesar que dio positivo por coronavirus, pero que actualmente ya superó la enfermedad.

“Y solo para aclarar las cosas a las personas que prefieren creer en los titulares sensacionalistas que hacen su propia investigación sobre la naturaleza de este virus: Actualmente no estoy enferma. Estaba enferma al final de mi gira en París hace más de 7 semanas, con muchos otros artistas del show. Pensé que había sido una gripe muy mala. Gracias a Dios todos estamos sanos y bien ahora. ¡Espero que esto aclare las cosas! ¡El conocimiento es poder!”, escribió.

Madonna reveló que tuvo coronavirus.

