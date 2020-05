Karina Jordán y Diego Seyfarth: la historia de amor que superó la distancia [VIDEO]

Karina Jordán y Diego Seyfarth han demostrado ser una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo local.

Pese a que no han podido concretar su sueño de llegar juntos al altar, ambos se mantienen unidos y felices. Así lo aseguraron en una reciente entrevista, en la que revelaron que no se enamoraron en las grabaciones de Ven baila quinceañera, como muchos creían.

Karina Jordán

Diego Seyfarth, quien residió por años en Alemania, dio a conocer que su historia de amor inició realmente en el 2013, durante una de sus visitas al Perú.

“No es verdad (que se enamoraron en ‘VBQ’). Nosotros nos conocimos en el 2013 cuando hice una de mis últimas visitas antes de decidir venir a Perú, nos volvimos muy amigos en ese momento, íbamos a juerguear y había una atracción”, relató para el diario Trome. “Me fui a Alemania y nos empezamos a extrañar, hasta que dijimos: ‘Ya… ¿cómo es?’. Cuando tomas una decisión correcta el universo se encarga de acomodar todas las fichas y eso fue lo que pasó. Decidí intentarlo con Karina, cruzar el ‘charco’ y dejar la vida que tenía allá”, añadió.

Los actores que participan en la exitosa telenovela Te volveré a encontrar también se animaron a contar si les incomoda ver las escenas de besos que protagonizan con otros artistas en la ficción.

“Ya nos ha tocado vernos en escenas de besos e incluso en la misma novela porque tengo una relación con ‘Máximo’ (Sergio Paris). Para Diego fue difícil estar en las escenas, pero Sergio es nuestro amigo y nos hacía sentir súper cómodos”, precisó Karina Jordán. “Yo soy más celosa, Diego lo toma mucho mejor, pero yo lo veo solo una vez (la escena de beso) porque no me gusta mucho torturarme. No soy masoquista (risas)”, añadió la actriz.

Karina Jordán y Diego Seyfarth

Por otra parte, Diego Seyfarth explicó cómo es que ambos vienen pasando su convivencia en medio de la cuarentena contra el coronavirus. “Ambos tenemos varios proyectos. Karina está involucrada en un par de obras y ha renovado sus clases de actuación. Yo soy docente de artes escénicas desde marzo, así que estoy bien metido en la preparación de mis clases. Tengo mi espacio y a ella le dejo la sala para que tenga mejor conexión”, comentó.

Como se recuerda, Karina Jordán y Diego Seyfarth anunciaron que se casarían el 28 de marzo del 2020. Sin embargo, luego de que se decretara el estado de emergencia en Perú se vieron obligados a posponer su boda.