Supervivientes 2020 Gala 14: ¿Quién fue expulsado en la última edición del reality español?

Supervivientes 2020 [RESUMEN] | Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Revisa las tensiones, los dramas y quiénes continúan en el reality más extremo de la televisión española.

El programa de telerrealidad Supervivientes reúne a un grupo de participantes quienes serán abandonados en un región aislada por 74 días. Durante este periodo los concursantes deberán sobrevivir a las condiciones adversas y pruebas propuestas por la producción.

¿Quién fue expulsado de Supervivientes 2020 Gala 14?

La nueva expulsada de Supervivientes en esta gala ha sido Elena, ya que fue la menos votada por la audiencia a través del televoto de esta semana durante el reality de Mediaset. Mediante Twitter el público se mostró a favor de su expulsión.

Así ha sido el momento de la expulsión de @elenatriatlon ¿Qué te ha parecido?



🔄 Merecía llegar a la final

— Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2020

¿Quién fue salvado de Supervivientes 2020 Gala 14?

Como cada semana, hay un salvado del reality de Mediaset que es escogido por los televidentes. En esta ocasión, el salvado de la gala 14 de Supervivientes ha sido Jorge, quien ha conseguido la mayoría de los votos para quedarse.

¿Quién está nominado en Supervivientes 2020?

Luego de que Rocío y Ana María nominaran a Jorge, Hugo Sierra como el inmune del grupo también lo nominó y aprovechó además para nominar a Barranco, por lo cual los nominados de esta semana son Jorge Pérez y Albert Barranco. Cabe mencionar que ambos nominaron primero a Ana María, pero no consiguieron hacer mayoría.

¿Qué nos dejó la Gala 14 de Supervivientes 2020?

Ivana regresa de visita a la isla

Ivana regresó de visita a la isla de Supervivientes llevando pollos asados que compartiría con sus ex compañeros de reality. Sin embargo, al encontrarse con su ex pareja Hugo, no pudo evitar hablarle en tono de broma, lo que luego se convirtió en una acalorada discusión entre ambos. Ella solicitaba que le respondiera qué fue lo que pasó entre ambos para que las cosas terminaran, y solo así le invitaría un poco del pollo que había llevado.

Sin embargo, a Hugo le molestó mucho que lo condicionara y se retiró vociferando, diciéndole “aburrida” a Ivana, y que no era “nada suyo” como para darle alguna explicación. La argentina no dudó en responderle: “Es ser persona, no tienes que ser nada mío. Cuando entiendo las cosas paso pagina”. Además, agregó: “Vos la gente que te ama y te respeta no te gusta, te gusta otra cosa. Si me dices te amo, por lo menos que lo sientas, yo tengo sentimientos, cosa que vos no tienes”.

Hugo se convierte en el primer finalista de Supervivientes

Ana María y Hugo concursaban para saber quien se convertía en el líder y obtenía la inmunidad en una de las pruebas más difíciles. Luego de 2 minutos y 12 segundos, Ana María cae al agua y automáticamente Hugo gano el reto del líder y se consagró como el primer finalista de esta edición de Supervivientes 2020.

Elena se entera que Gianmarco y Adara no siguen juntos

El conductor Jorge Javier finalmente le ha revelado a Elena que Adara y Gian Marco no siguen juntos. Esto, no ha sorprendido mucho a la exconcursante, quien ha respondido a la noticia con un tranquilo: “Jo, bueno…por algo será. Si han roto es que no había nada, solo había atracción sexual”. Además, Elena considera que lo importante es que Adara se encuentre bien en su vida. “Que esté con quien quiera”, afirmó.

La reacción de Elena al enterarse de que Gianmarco y Adara NO siguen juntos 😂 ¿Qué os parece?

Los participantes regresan a España

Durante la Gala 14 de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez les ha comunicado a los participantes que el 22 de mayo tendrán que regresar a España. Nadie se esperaba que las emisiones del programa llevado a cabo en la Palapa terminen antes de lo previsto, pero debido a la pandemia de coronavirus en España, el Gobierno ha ordenado que todo los que llegan del extranjero deberán estar 14 días en cuarentena y la productora ha decidido adelantar su retorno para que los participantes puedan estar presentes en la final.

Este año la Palapa no se apaga. Este año la Palapa se enciende y se llena de vida. Gracias, @laralvarezg. Gracias, @Supervivientes ❤ #SVGala14

¿Quiénes continúan en Supervivientes 2020?

Ahora son 5 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Rocío Flores, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno, Ivana Icardi, José Antonio Avilés y Elena Rodríguez.

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas