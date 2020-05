Melissa Paredes expone sus manchas en el cuerpo tras ausencia del ‘Gato’ Cuba [VIDEO]

Melissa Paredes mostró, en sus redes sociales, una imagen de las manchas rojas que le salió detrás del cuello. Según cuenta la actriz, es producto del estrés del no poder ver a su esposo, el ‘Gato’ Cuba.

A través de sus historias de Instagram, la ‘influencer’ enseñó estas secuelas por pedido de sus seguidores. Así también, confesó sentirse desesperada porque no sabe cuándo volverá a ver a su pareja.

Melissa Paredes revela que si Rodrigo Cuba regresa al Perú será aislado por 15 días por temor al coronavirus. Foto: Instagram

“Vi el mensaje presidencial y dije desmayada, mentira, igual no pensaba salir ni a la esquina, pero de tan solo pensar que no sé cuando voy a ver a mi esposo me trauma, les voy a mostrar para ustedes que me acompañan siempre”, dijo Melissa Paredes.

“Les voy a mostrar lo que causa en mí la ansiedad de que mi esposo no esté conmigo y que estemos pasando esta situación entre los dos. Me causa estrés no saber cuando voy a ver a mi esposo, entonces les voy a mostrar cómo reacciona mi cuerpo”, añadió la actriz.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

“Felizmente me salé atrás y no en toda la cara [...] No es ninguna queja, ni nada, no estoy pidiendo nada porque algunos salen a hablar cosas, es para que ustedes conozcan un poco más de mí de cómo reacciono yo ante situaciones de estrés fuerte o ante situaciones así”, acotó señalando que es una reacción de su cuerpo.

Cabe recordar que Melissa Paredes no ve a su esposo desde el inicio del estado de emergencia en nuestro país. "Me está saliendo una alergia en el cuerpo, unos manchones terribles, de alguna manera creo que el cuerpo tiene que desfogar. Yo no puedo estar triste porque tengo a mi bebita acá”, añadió la actriz en una de sus publicaciones de Instagram.

