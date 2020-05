Eugenio Derbez sorprende a su hija Aislinn con extraña confesión sobre su paternidad

Eugenio Derbez, uno de los mejores comediantes de México de los últimos años, pasó por una etapa de negación cuando supo que se convertiría en padre. Así lo confirmó su hija mayor Aislinn Derbez en su podcast La magia del caos.

Antes de comentar sobre los temores de su padre, la actriz mexicana explicó que nunca estuvo tan segura de ser capaz de asumir el rol de madre en su vida, por lo que el embarazarse de Kailani fue todo un salto de fe.

Pese a que en la actualidad ya no es pareja sentimental de Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez ha cumplido con la promesa que le hizo de siempre estar a su lado, por lo que aún siguen viviendo juntos y comparten la crianza de Kailani.

Sin embargo, la actriz de 33 años de edad no es la única con problemas para asumir el rol de madre, ya que Eugenio Derbez, según el testimonio de Aislinn, este le confesó que cuando se enteró que sería padre junto a Gabriela Michel no lo tomó de la mejor manera.

El comediante de 58 años de edad le dijo que no quería tener hijos. La también modelo mexicana contó que le había dicho a su papá que ella sabía de sus temores sobre la paternidad desde que era muy pequeña.

“Cuando mi mamá se enojaba muchísimo contigo y estaba así de: ‘No lo soporto’, me decía: ‘Tu papá no quería que yo te tuviera’ y yo decía: ‘Claro, que tiene de malo que no me quisiera, pues tenía su propia vida, si no me conocía porque me iba a querer’”, confesó la expareja de Mauricio Ochmann.

¿Cuántos hijos tiene Eugenio Derbez?

El también productor y director mexicano, Eugenio Derbez, ha sido padre en cuatro ocasiones a sus 58 años. Tiene dos hombres, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez, y dos mujeres, Aislinn Derbez y Aitana Derbez. Todos son de madres diferentes, aunque el actor ya lleva muchos años de matrimonio junto a Alessandra Rosaldo.