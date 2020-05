Lana del Rey genera polémica por criticar a Ariana Grande y Beyoncé

Lana del Rey es una de las cantantes con más proyección en la industria musical. Su estilo sobrio, calmado y el contenido de sus letras le han hecho tener un espacio en el tan competitivo mundo del entretenimiento.

Sin embargo, una reciente publicación en su Instagram levantó toda la polémica. La intérprete de “Ride” anunció este jueves 21 de mayo que el próximo 5 de septiembre lanzará su nuevo disco Violet Bent Backwards Over the Grass, sucesor de Norman Fucking Rockwell (2019).

Lana de Rey lanza nuevo disco el 5 de septiembre.

No obstante, la atención de la extensa carta que compartió estuvo más centrada en una crítica hacia la industria musical y a sus colegas como Ariana Grande, Camila Cabello, Beyoncé, entre otras.

“Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyoncé han tenido números uno con canciones sobre ser sexy, ir desnudas, sexo, cuernos, etc, ¿puedo yo por favor volver a cantar sobre sentirme bella y estar enamorada incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero – si quiero – sin ser crucificada o acusada de estar embelleciendo el abuso?”, se preguntó Lana del Rey en la primera parte del comunicado desatando la polémica entre sus seguidores, quienes aprovecharon en pedirle que borrara su publicación.

PUEDES VER Lana Del Rey revela que compró su vestido para los Grammy en un insólito lugar

El mensaje de Lana del Rey donde arremete contra sus colegas y la industria musical.

Lana del Rey explicó que su mensaje se debió porque a lo largo del tiempo ha sido acusada de hacer atractivo o romantizar el abuso en la pareja en las letras de sus canciones.

“Estoy harta de que las escritoras y las cantantes alternativas digan que yo le doy glamour al abuso cuando en realidad solo soy una persona glamorosa que canta sobre las realidades de lo que ahora estamos viendo que son relaciones abusivas muy frecuentes en todo el mundo”, agregó.

Asimismo, la artista de 34 años, quien durante los premios Grammy 2020 se volvió viral por su reacción tras ver cómo Billie Eilish se llevaba todos los premios pidió que le hagan un espacio dentro del feminismo.

Lana de Rey colaboró con Ariana Grande y Miley Cyrus para la banda sonora de Los Ángeles de Charlie.

“Para dejarlo claro, no soy no feminista – pero debe haber un lugar en el feminismo para mujeres que se ven y actúan como yo – el tipo de mujer que dice no, pero los hombres escuchan sí – el tipo de mujer que es vapuleada sin piedad por ser su auténtico y delicado yo”.

Lana del Rey no sabe quién es Bad Bunny

En octubre del año pasado, Lana del Rey desató la controversia al responder a una seguidora sobre si tenía planes de hacer una canción junto a Bad Bunny. La cantante aseguró que no tenía idea quién era el reguetonero.

“¿Has escuchado de Bad Bunny? ¿Harán la colaboración de la que tanto se está hablando?”, preguntó la seguidora. A lo que Lana respondió: “Nunca he escuchado sobre Bad Bunny”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.