Daniela Darcourt y Sergio George se unen para grabar nuevo tema con Tito Nieves

Daniela Darcourt, Tito Nieves y el productor musical Sergio George hicieron una divertida transmisión en vivo a través de YouTube. Los cantantes de salsa compartieron sus experiencias en el escenario, incluso, hablaron de un nuevo tema musical juntos.

Durante la amena conversación, el llamado ‘Pavarotti’ de la salsa elogió el trabajo de Darcourt. "Tienes mucho talento. Cantas, bailas, manejas al público y siempre con alegría. Eres una de las mejores voces del Perú. A mí me gusta ‘Señor Mentira’”, expresó Tito Nieves.

En respuesta, Daniela Darcourt aseguró que está decidida a grabar temas originales. “La gente se ha cansado de los covers, son más exigentes. Tenía muchas cosas por grabar, pero todo se ha quedado en ‘stand by’”, señaló.

Por su parte, Sergio George se mostró admirado por la labor de la cantante de salsa, quien es competencia de Yahaira Plasencia en los shows locales.

"Ya te he dicho que tienes un gran talento, fuera del Perú ya te conocen, pero para que te conozcan más tienes que grabar con Tito y conmigo”, declaró el productor musical durante la transmisión en vivo.

Sergio George habla de la salud de Yahaira Plasencia

La salud de Yahaira Plasencia preocupó a sus fans luego de que se anunciara que el futbolista Jefferson Farfán dio positivo al coronavirus. Ellos están pasando la cuarentena en Rusia.

Yahaira Plasencia trabaja de la mano con el productor Sergio George. Foto: La República

Sergio George reveló que habló con la cantante de salsa y sintió que ella se encuentra bien de salud. “Cuando hablo con Yahaira es totalmente de música, cosas personales no me meto en eso, ni me interesa. No le pregunté honestamente, hablé con ella ayer y está muy bien. Ella lo que está es ansiosa para grabar, en cuestión de salud y esas cosas me contesta bien”, contó a Magaly Medina.