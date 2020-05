Tilsa Lozano no sabe si sacar a sus hijos a la calle por temor a un posible contagio

Luego de que el Gobierno anunciara que todos los niños menores de 14 años pueden salir a la calle a dar un paseo, acompañados de un adulto, por media hora, Tilsa Lozano precisó que no sabe si sumarse a dicha indicación.

La exvengadora, a través de su cuenta de Instagram, manifestó su preocupación y preguntó a sus seguidores si ya habían sacado a sus hijos a la calle.

PUEDES VER Tilsa Lozano asustada porque explosión en Vivanda dañó su salón de belleza

La exconejita explicó que tenía prevista salir a dar un pequeño paseo con sus pequeños; sin embargo, al saber que las cifras de contagios siguen en aumento, ha decidido no exponer a sus hijos para evitar que contraigan la COVID-19.

“Cuéntenme, ¿ustedes han sacado a sus hijos o no los han sacado? En serio tengo todo un dilema con el tema de sacar a los bebes. Obviamente no a parques o lugares donde puedan tocar juegos, pero hay días que digo: ‘sí, vamos a sacarlos media horita, aunque sea una vuelta a la manzana’. Luego prendo la tele y veo las noticias y digo: 'no, no los saco de ninguna manera”, sostuvo.

Tilsa Lozano se emociona por recibir carta de su hija

Sin embargo, Tilsa Lozano indicó que no critica ni juzga la decisión de los padres que han optado por incluir ese pequeño paseo en la rutina de sus hijos, pues ello es una responsabilidad que cada familia deberá asumir.

“Al final nuestros hijos son nuestra responsabilidad y las decisiones que nosotros tomemos van a estar en nuestra espalda”, mencionó.