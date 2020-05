Ninel Conde pide al presidente de México que le ayude a recuperar a su hijo [VIDEO]

Ninel Conde se encuentra en plena batalla legal con su expareja Giovanni Medina por la custodia de Emmanuel, el hijo de cinco años que tienen en común.

La conocida actriz mexicana se trasladó este martes, 19 de mayo, hasta el Palacio Nacional para solicitar la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ninel Conde ya no aguantó más y fue en busca de justicia.

La popular ‘Bombón asesinó’ acudió al lugar con una carta para el mandatario y otra para el canciller Marcelo Ebrard. Ella espera que le puedan solucionar lo antes posible su problema, ya que, según contó, no ve a su niño hace tres meses.

“Vengo no como Ninel Conde, sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, dijo la actriz ante los medios de comunicación que la esperaron al exterior del Palacio Nacional.

Asimismo, la celebridad mexicana aseguró que su expareja, a quien acusó de violencia física el pasado mes de abril, se está valiendo de sus influencias para no devolverle al niño. Ella quiere volver a verlo.

"Este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios. Pido que se haga justicia, ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta”, comentó.

El comunicado de Ninel Conde en Instagram.

Respecto a las declaraciones que Giovanni Medina hizo sobre el peligro que corre el pequeño si está al lado Ninel Conde, ya que afirmó que contrajo coronavirus, la actriz respondió: “Una madre no puede ser peligrosa para su hijo cuando lo único que hace es trabajar, el hecho de viajar no es una causa para que el señor diga que no puedo ver a mi hijo. La custodia no la tiene él, ninguna autoridad judicial se la puede dar, solo tiene un papel lleno de mentiras diciendo que abandoné al niño y que tengo coronavirus, lo cual no es cierto”.

Ninel Conde muestra con pruebas que no tiene coronavirus

Luego que su expareja Giovanni Medina le negara Ninel Conde visitar a su hijo por supuestamente tener coronavirus, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir lo dicho por el empresario.

“Este resultado médico será exhibido ante la @fiscaliacdmx como prueba para demostrar una vez más la falsedad de su declaración, por la que Giovanni Medina Morales deberá responder ante la justicia penal mexicana”, fue lo que escribió la mexicana junto a la fotografía de su prueba.

Ninel Conde muestra con pruebas que no tiene coronavirus.

