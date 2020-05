Britney Spears: “Siempre me sentí como el patito feo”

La Princesa del Pop, Britney Spears reveló en Instagram una fotografía donde luce un flequillo con la reflexión de que ese detalle le ha dado confianza y la certeza de sentirse más bonita y joven en varios momentos de su vida.

“Dejé de tener flequillo en el tercer grado y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue un gran problema exponer mi frente ... Solo las personas bonitas del sur podían hacer eso y nunca me sentí lo suficientemente bonita como para lograrlo”, contó la cantante respecto a sus muchas inseguridades.

Spears confesó que la mayor parte del tiempo se sentía como un patito feo, y que por eso hizo a un lado los concursos de belleza. “Todas las chicas del concurso de belleza lo hicieron, pero nunca sentí que los desfiles de belleza fueran lo mío ... Tenía dientes malos y me sentía como un patito feo. Me reuní con una agencia de modelos, pero no era lo suficientemente bonita, así que me fui a casa”, contó.

Después de ese episodio, Britney decidió lucir otra vez flequillo pues eso la hacía sentir segura.“Las personas eligen diferentes formas de protegerse ... cuando saco mi flequillo frente a mi cabeza, siento que estoy protegida”, manifestó la artista de 38 años.