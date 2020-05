Melissa Paredes afectada por ausencia del ‘Gato’ Cuba: “Del estrés se me está cayendo el pelo”

Mediante su cuenta de Instagram, Melissa Paredes hizo saber a sus seguidores la pena que siente al estar lejos del padre de su hija, Rodrigo Cuba, desde que se dio inicio al estado de emergencia en el Perú.

“En el lado personal no estoy a mi 100 %, no se nota porque soy una mujer fuerte por naturaleza, pero mi cuerpo sí lo bota por el estrés y la ansiedad de que mi esposo no esté acá”, mencionó la figura de América Televisión.

“Hoy es su cumple, encima, hemos hecho una tortita para cantarle cumpleaños por FaceTime”, comentó la intérprete de la novela Dos hermanas.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato. Foto: Instagram

De la misma manera, reveló los malestares que padece en pleno aislamiento social, tras estar lejos de su esposo. “Del estrés se me está cayendo el pelo", confesó la actriz peruana.

"Me está saliendo una alergia en el cuerpo, unos manchones terribles, de alguna manera creo que el cuerpo tiene que desfogar. Yo no puedo estar triste porque tengo a mi bebita acá”, dijo.

Además, Melissa Paredes recalcó a sus fanáticos que todos sus malestares son a causa de no estar junto al ‘Gato’ Cuba. “Les cuento todo esto porque me escriben mucho respecto al tema de que mi esposo no puede venir, mi cuerpo tiene que desfogar por algún lado y se desahoga con mi pelo y con esas ronchas en todo el cuerpo” (sic), indicó la modelo.