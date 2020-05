Kike Suero niega abuso contra su hija: “El que nada debe, nada teme”

No es primera vez que Kike Suero se encuentra envuelto en un escándalo. En esta oportunidad, el actor cómico está en el ojo de la tormenta tras ser acusado por su expareja Geraldine Quezada de haber realizado tocamientos indebidos a su hija.

Ante dicho cargo que se le ha levantado, y luego de ser intervenido por los agentes policiales, el comediante salió al frente a dar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones en su contra.

“Yo estuve tomando el sábado un vinito hasta las 10 de la noche, y a las 5:30 de la mañana del domingo me levantan dos efectivos policiales. No sabía qué estaba pasando y me piden que los acompañe porque había estado bebiendo alcohol. Cuando llegué a la comisaría recién me entero de todo”, sostuvo, según el diario El Popular.

Asimismo, reveló que no recuerda haber tenido algún tipo de conflicto con la madre de su hija que de pie a dicha denuncia.

“Ella me dijo que sí, pero yo no sé por qué habríamos peleado, no me acuerdo. Juro que no recuerdo haber discutido”, aseguró.

Además, Kike Suero mencionó que a pesar de haber estado involucrado en diferentes escándalos a lo largo de carrera, no sería capaz de cometer un acto de este tipo en contra de su pequeña.

“Mis hijos son lo que más quiero en mi vida, yo he trabajado con niños, los adoro. Tal vez no soy el papá que quisiera ser, pero jamás he tenido un comportamiento así. Yo doy la vida por mis hijos”, aseguró.

“En un principio no quería ni abogado porque ‘el que nada debe, nada teme’, pero voy a colaborar con todo lo que ordene la justicia. Yo estoy a favor de la cadena perpetua para este tipo de ‘monstruos’”, agregó.

Finalmente, el cómico indicó que tomará acciones legales contra Geraldine Quezada. “Voy a tener que tomar acciones legales de inmediato. No es la primera vez que sale a decir cosas que me perjudican”, contó.

