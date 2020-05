Stephanie Cayo por nominación al ‘Rostro más bello’: “Tengan en cuenta la naturalidad”

La actriz Stephanie Cayo celebró su nominación en el concurso de Los 100 rostros más bellos del mundo, organizado cada año por TC Candler & The Independent Critics. Ella se suma a los también peruanos Ivana Yturbe y Andres Wiese.

La actriz de telenovelas, como ‘Travesuras del Corazón’, reveló a través de Instagram que está feliz por los tiernos mensajes que recibió por parte de sus compatriotas peruanos en la publicación de TC Candler.

PUEDES VER Los 100 rostros más bellos: los artistas de Hollywood que lideran las votaciones

Agradeció a todos sus seguidores por los saludos. Sin embargo, Stephanie Cayo les pidió que tomen en cuenta su belleza “natural”. “Esta es la realidad”, dijo, sin una gota de maquillaje.

Stephanie Cayo fue nominada al ‘Rostro más bello’. Captura: Instagram

“Les quiero agradecer por haberme nominado, me han llegado muchos tags, me están haciendo muchas menciones. Estoy viendo que me han tageado en un concurso de las bellezas más lindas, pero esta es la realidad, tengan eso en cuenta, la naturalidad”, expresó la actriz peruana entre risas.

Luego, mostró una imagen de su mano que quedó dañada por hacer remodelaciones en su casa durante la cuarentena. “Uno nunca se imaginaría que yo estuviera haciéndolo, pero lo hago y además lo disfruto. Lo voy a publicar porque quiero que vean que una mujer puede hacer muchas cosas”, señaló.

Pese a que a Stephanie Cayo asegura que no ha sido fan de los concursos de belleza, se siente feliz de representar al Perú.

“Pero en este caso me gusta porque hay muchos peruanos que me esta escribiendo y se sienten como representados y me gusta. Si estoy representando algo que les haga sentir bien, yo feliz. Me pongo la camiseta y salgo por ustedes”, finalizó la actriz, que ha sido nominada para ser uno de los 100 rostros más bellos del mundo, con una gran sonrisa.