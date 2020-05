Lorena Meritano revela el infierno que vivió por su papel de villana en Pasión de Gavilanes

Lorena Meritano también fue parte del elenco de Pasión de Gavilanes, una de las novelas que más impacto tuvo en los años 2003 y 2004.

La destacada actriz colombo-argentina de 49 años, quien vivió momentos muy duros tras padecer cáncer de mama, concedió una entrevista para People en Español, donde habló de su participación en la famosa producción de Telemundo y cómo eso la llegó a afectar.

PUEDES VER Elenco de Pasión de Gavilanes responde a Danna García [VIDEO]

Lorena Meritano interpretó a 'Dínora Rosales' en Pasión de Gavilanes.

Lorena Meritano confesó que su papel de villana, ‘Dínora Rosales’, le trajo consecuencias fuera de escena. Resulta que mucha gente que seguía la telenovela se lo tomó tan enserio la interpretación de la actriz que la empezó a atacar verbalmente.

“Lo que lloré por filmar Pasión de gavilanes, me decían cosas horribles en la calle. Mi papá me decía que era porque lo estaba haciendo bien para calmarme. No podía ir al supermercado, una anécdota increíble que recuerdo mucho es que una señora me comenzó a gritar barbaridades en un centro comercial en Bogotá”, contó Lorena Meritano.

PUEDES VER Lorena Meritano desafía la censura de Instagram con atrevida instantánea

Lorena Meritano confesó que la gente la insultaba en la calle por su papel de villana en Pasión de Gavilanes

En la novela, ella pelea con Norma Elizondo (Danna García) por el amor de Juan Reyes (Mario Cimarro).

Cabe mencionar que Lorena no fue la única actriz que tuvo problemas durante la grabación de Pasión de Gavilanes. Danna García contó, hace poco, en una conversación con Lorena que vivió momentos tristes tras no sentir el apoyo de sus compañeros de elenco cuando ella estuvo pasando por un problema emocional muy fuerte.

Lorena Meritano se reencuentra con Mario Cimarro

En noviembre de 2019, Lorena Meritano y Mario Cimarro publicaron a través de Instagram el emocionante reencuentro que tuvieron tras 16 años.

“De vez en cuando, como actor encuentras magia en todo lo relacionado a un proyecto, buen guion, buena dirección, buena fotografía, buen equipo, productores, elenco. Pasión de Gavilanes. ¡Lorena Meritano es parte de esa magia! Maravillosa tarde compartiendo recuerdos”, escribió ‘Juan Reyes’ en su red social acompañado de una foto junto a su colega.

Lorena Meritano y Mario Cimarro se reencontraron tras 16 años.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.