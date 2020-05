Gunter Rave dio negativo al coronavirus: “Me ha tocado descansar por unos días”

Gunter Rave se ha convertido en uno de los reporteros más queridos por el público peruano, luego de romper en llanto durante una transmisión en vivo para América Hoy. Esto ocurrió cuando cubría la caminata de una multitud de ciudadanos de bajos recursos al interior del país.

Durante una entrevista para En boca de Todos, Maju Mantilla confirmó que el periodista dio negativo a la prueba de descarte de coronavirus, el temido virus que está cobrando miles de víctimas en todo el mundo.

Al conversar con Gunter Rave, él se mostró aliviado y contento porque disfrutará de unas merecidas vacaciones junto a su madre.

“Me ha tocado descansar por lo menos diez días, así que estoy en casa y feliz”, expresó el periodista, quien tiene 26 años de trayectoria como comunicador.

Además, reveló que su otra pasión es la cocina. “Yo creo que eso es lo más divertido que puedo hacer en mi casa, me gusta ir de compras, siempre salgo con mi mamá y me puedo pasar horas con ella cuando está en una tienda, no me aburro”, expresó.

La conductora de TV Maju Mantilla resaltó la labor de Gunter Rave por cubrir las zonas más afectadas por el coronavirus. En respuesta, él consideró que también es el esfuerzo de sus compañeros de América Noticias.

Aseguró que le encanta ir de compras. “Mi cocina está recontra equipada, el plato bravo que me sale es el lomo saltado”, agregó entre risas.

Por último, Gunter Rave se despidió de su público con un mensaje en quechua, pidiendo a los peruanos que se queden en casa.