Nicola Porcella elogia su actuación: “Me veo como el próximo galán de telenovelas”

Nicola Porcella halago la actuación que desempeñó durante las grabaciones de la telenovela Te volveré a encontrar.

El modelo y ex chico reality se mostró muy entusiasmado por el éxito de la producción de América TV y los comentarios positivos que recibió por su participación en la misma.

“La gente me escribe un montón y me felicita por mi personaje, eso es muy bonito porque el público me está viendo en otra faceta de mi vida, más grande y maduro. Estoy contento con la aceptación, sobre todo porque es un producto que se hizo con mucho amor y profesionalismo”, contó en Instagram.

Asimismo, aseguró que las críticas que recibe solamente lo impulsan a seguir trabajando por sus metas. “Tomo bien los comentarios, al igual que las críticas. A veces te ponen muchas trabas, pero mientras más me digan que no voy a poder, haré lo posible para lograrlo”, manifestó.

Nicola Porcella arremete contra críticos por actuación en Te volveré a encontrar. Foto: Instagram

Tras su comentada participación en Te volveré a encontrar, Nicola Porcella también dejó claro que uno de sus objetivos es convertirse en uno de los próximos galanes de telenovela.

“Es súper bonito que te digan que eres el nuevo galán de telenovelas en Perú, también está Pablo Heredia y George Sebli, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz. Es bonito cuando me escriben para decir que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro. Sería bonito, por eso me sigo preparando bastante, no bajaré la guardia y me meta es seguir aprendiendo”, afirmó.

Nicola Porcella trolea a usuaria de Instagram que criticó su actuación en Te volveré a encontrar

Nicola Porcella dio una ingeniosa respuesta tras ser criticado por su actuación en la telenovela Te volveré a encontrar.

Luego de que una cibernauta asegurara en Instagram que el ex chico reality no estaba realizando una buena interpretación de su personaje en la producción de América TV, el ex enamorado de Angie Arizaga le contestó: "Gracias, Meryl Streep (famosa actriz ganadora del Oscar), por los consejos”.