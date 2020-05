Natti Natasha anuncia en topless que hará un clip casero [VIDEO]

Natti Natasha compartió una foto desde su cuenta oficial de Instagram, la cual sorprendió a sus 24,1 millones de seguidores.

La cantante de reguetón, quien dejó entrever una nueva colaboración musical con Becky G, anunció que se encuentra en plena realización de un nuevo material audiovisual hecho en casa.

Natti Natasha apare en topless para promocionar nuevo clip en TikTok.

“Grabando mi nuevo videoclip casero #quemaltefue. Pendientes a mi TikTok”, escribió la artista de 33 años en la popular red social.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación fue la foto que usó para acompañar su texto. En la instantánea, la intérprete de “Sin pijama” apareció en topless.

Natti Natasha enciende Instagram con su publicación.

Natti Natasha lució unas gafas oscuras con marco blanco, un bikini en la parte de abajo y su cabello colocado estratégicamente para que cubra sus senos.

La publicación bordea los dos millones de reacciones de Instagram. Además, los seguidores de la reguetonera no dudaron en enviarle piropos.

“¿Estás pa’ calentar la cuarentena ya?”. "Ay, mami, lo suficientemente caliente como para derretir el metal también”. “Picante”. “Hermosa”. “Diosa”, fueron los mensajes que le dejaron a Natti Natasha.

No obstante, no a todos les agradó el post. Algunos usuarios criticaron a la artista por tener que desnudarse para promocionar algo.

“Creo que con el talento que tienes no necesitas desnudarte”. “¿Cuál es la necesidad?”. “Por qué enseñas tus bubis y todo tu cuerpo”. “Mi hija te sigue y estas reguetoneras siempre caen en lo vulgar. Será que si no son vulgares no venden su pornografía”, escribieron los detractores.

Natti Natasha niega tener coronavirus

A principios de marzo, Natti Natasha preocupó a sus fans tras tener problemas de salud en medio de la pandemia por coronavirus.

La artista usó sus redes sociales para aclarar que fue al doctor por un malestar, el cual no tenía relación con el peligroso virus.

“Buenas tardes a todos los que se han preocupado por mí y mi estado de salud. Me encuentro en reposo vocal por 7 días, ya que tengo laringitis. Subo esta nota para descartar comentarios referentes al corona (coronavirus). Gracias a Dios estamos bien”, escribió la cantante.