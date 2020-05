Angie Jibaja graba tiktok con reggaetonero: “Renací como el ave Fénix”

Angie Jibaja se comunicó con sus seguidores en Instagram para dar a conocer que se encuentra más tranquila y repuesta, asegurando que se siente como un ave Fénix.

Junto a su publicación, la popular ‘Chica de los tatuajes’ publicó un video de TikTok que grabó con un cantante de reguetón y recordó que hace aproximadamente un mes fue baleada por Ricardo Márquez.

Angie Jibaja baila junto a reguetonero en video de TikTok

“Enseñándole a bailar a @sebaswinder. Si te caes, levántate. Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. El 12 de abril me dispararon a quema ropa con cuatro balazos, uno en el colon, otro en el glúteo, el otro la ingle, por último uno me rozó el brazo y codo.", escribió Angie Jibaja en la descripción del clip en Instagram.

Además, la modelo se mostró esperanzada en poder reencontrarse prontamente con sus hijos Janko y Gia, quienes permanecen bajo el cuidado de su padre Jean Paul Santa María y de Romina Gachoy, la esposa del cantante. "Esta es una nueva oportunidad de vida. Sé que pronto si sigo así, sana, fortaleciéndome, estaré con mis hijos”, señaló.

Angie Jibaja reposteó su video de TikTok en sus historias de Instagram con un comentario en el que se mostró orgullosa de haber sobrevivido a un intento de feminicidio y alentó a sus fans a no dejarse vencer por las adversidades de la vida.

“Renací como el ave Fénix. Si te caes, levántate. Así duelan las heridas como las cuatro balas que me despistaron para quitarme la vida. Más fuerte que nunca”, sentenció la ‘Chica de los tatuajes’.

Angie Jibaja aclara relación con sujeto que la baleó

Durante una entrevista con Ernesto Pimentel, Angie Jibaja aclaró que Ricardo Márquez, el sujeto que la baleó, no era su pareja, como se venía especulando.

La modelo explicó que no tenía dónde vivir, por lo que Márquez le ofreció alojarla en un cuarto de su domicilio y que todo iba bien hasta que él se enamoró de ella.

“No tenía casa, así que me quedé en un cuarto ahí, porque era un amigo, un viejito buena gente... Se comenzó a enamorar de mí, me empezó a dar asco el acoso, pero no tenía a dónde ir”, contó.