Sheyla Rojas llora por críticas en su contra tras recibir sorpresa por el Día de la Madre

Sheyla Rojas no pudo evitar contener el llanto al recibir una sorpresa por el Día de la Madre en la última emisión de Estás en todas.

A pocos minutos de finalizar el programa, la producción presentó un video con fotos de la popular ‘Shey Shey’ junto a su dulce Antoñito, logrando conmover a la conductora, quien expresó: "Qué lindo ver esas imágenes. Me encanta ver las fotos de mi hijo...no hay nada más bonito que ver su sonrisa hermosa, el niño tan bueno y noble que es”.

Tras estas primeras palabras, Sheyla Rojas recalcó que, como madre, desde hace un tiempo decidió mantener a su pequeño hijo fuera de la exposición mediática.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

“Yo ahora he optado por cuidar esa parte tan valiosa y privada de mi vida, ya no la expongo. Fue tan tocada en algún momento que me hizo aprender a valorarla y cuidarla de tal forma que la tengo en una bola de cristal. Solo mi familia y la gente que realmente me conoce sabe las cosas que yo hago por y para mi hijo", manifestó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Sheyla Rojas también aprovechó las cámaras de Estás en todas para responder a las constantes críticas que recibe por parte de algunos personajes de la farándula como Rodrigo González y Magaly Medina.

"Yo sé que mucho me critican, me juzgan, por el color de mi pelo, por la ropa que me pongo, pero gente que no me conoce, que ni siquiera se ha tomado un segundo de conversar conmigo para saber los valores y la crianza que yo tuve gracias a mis padres”, aseveró. “Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y también decido hasta qué punto darme a conocer”, añadió.

Finalmente, la conductora de Estás en todas se mostró segura y orgullosa de su forma de ser, a pesar de todo lo que se pueda comentar sobre ella. “Me dijeron en algún momento gallina y lo soy porque tengo los hue... bien puestos, como me dijo mi mamá”, sentenció.

Finalmente, ‘Choca’ Mandros felicitó a Sheyla Rojas por la labor que realiza como madre del pequeño Antoñito y le deseo que pase un Feliz Día de la Madre.