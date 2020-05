Paolo Guerrero asegura que apoya en todo a Alondra García Miró en mensaje a Rodrigo González

Rodrigo González estuvo comentando los temas más polémicos de la farándula peruana junto a Magaly Medina por Skype y aprovechó para revelar un mensaje privado que le hizo llegar Paolo Guerrero haciendo una aclaración sobre su relación con Alondra García Miró.

En el texto, el ‘Depredador’ aseguraba que habían malinterpretado las declaraciones que hizo sobre su relación con la ‘ojiverde’ durante un en vivo de Instagram que sostuvo con Jefferson Farfán.

Roddrigo González cuestiona relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró tras comentario machista. Foto: Composición

“Más bien una aclaración, de hecho yo apoyo a Alondra en todo y ella es la que toma la decisión en todos sus proyectos. Yo trato de darle amor, cariño y soporte. Me gusta verla crecer y cuando logra sus objetivos. Creo que malinterpretaron mis palabras y no me expliqué bien”, señaló Paolo Guerrero.

“El tema de la conversación era otra y quizás me descuidé con eso. Pero bueno, solo quería que quede claro. Que estés bien, amigo. Saludos", añadió el futbolista sobre su romance con García Miró.

Como se recuerda, Paolo Guerrero dijo que no estaría con Alondra García Miro si es que ella tuviera que realizar escenas de besos en la ficción.

Alondra García Miró regresa a estudiar tras críticas por su relación con Paolo Guerrero.

Hace unos días, Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores al anunciar que retomaría un curso que había dejado por falta de tiempo.

“Lunes. Nueva semana, nuevo comienzo, nuevo reto. Estoy bastante contenta porque hoy finalmente comencé un curso que no había podido llevar por falta de tiempo. Me he puesto un horario para estar organizada y empezar con pie derecho el volver a ser estudiante. Ya les iré contando como me va. Alguien por aquí que haya empezado a estudiar después de un tiempo. ¿Algún tip para adaptarme? Nunca es tarde para aprender”, escribió en su Instagram, tras ser duramente criticada por su relación con Paolo Guerrero.