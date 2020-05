Laura Borlini molesta con Christian Domínguez y Pamela Franco por incumplir cuarentena

Después que se presentara un informe sobre Christian Domínguez y Pamela Franco, donde ambos personajes son captados por las cámaras de Magaly Medina fuera de su domicilio incumpliendo la cuarentena, Laura Borlini no dudó en salir hablar acerca del tema.

“Sea Christian o cualquier otra persona, yo todos los días hablo y batallo en mi programa con el tema. Porque se nota que hay gente que no toma conciencia y si se termina la cuarentena esto se va a desbordar, vamos a tener miles de muertos”, señaló.

“Así sea el cantante o cualquier otra persona, debemos respetar lo que pide el Gobierno, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos”, sostuvo la figura de Panamericana Televisión.

Laura Borlini. Foto: Archivo

Además, la conductora de televisión habló sobre aquellas personas que no acatan las ordenanzas establecidas por el Gobierno. “Muchos creen que si me reúno con tal persona que no ha salido mucho no va a pasar nada”, exclamó.

"Hemos explicado un montón de veces que hay gente asintomática, parece que hay mucha gente que el mensaje no lo comprende, no le llega, o se creen superhéroes”, indicó para el diario La Karibeña.

Christian Domínguez y Pamela Franco. Foto: Instagram

Asimismo, Laura Borlini hizo un llamado de reflexión para que las personas continúen con el aislamiento social declarado por el presidente peruano.“Creo que debemos respetar, seamos famosos o no, debemos respetar lo que dice el Gobierno, de salir uno por familia, no andar en el carro dos personas, a menos que los lleves por una situación de emergencia”, finalizó.