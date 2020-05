Miley Cyrus cree que los famosos no deben mostrar sus casas durante la cuarentena

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, Miley Cyrus se encuentra en su hogar cumpliendo con el aislamiento social obligatorio y aunque sus actividades como artista y su estabilidad emocional se han visto afectadas por la cuarentena, ella es muy consciente de su “posición privilegiada” en comparación con otras miles de familias que viven momentos críticos por la pandemia.

Durante una entrevista con Wall Street Journal, la voz detrás de “Wrecking Ball” cuestionó el hecho de que sus colegas muestren sus lujosas residencias por medio de las redes sociales, pues a pesar de tener las mejores intenciones de interactuar con sus fans en medio de la cuarentena, deben tener responsabilidad social hacia los demás.

“Soy muy consciente de que tengo una posición privilegiada, y por eso también sé que mi experiencia con esta pandemia no se parece en nada a lo que están viviendo millones de familias tanto en mi país como en el resto del mundo”, confesó Miley Cyrus para la mencionada revista.

Miley Cyrus, Cody Simpson

“Mi vida también se ha quedado en pausa, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo es realmente esta pandemia. Estoy en una casa con todas las comodidades posibles, puedo poner comida en mi mesa y mi situación económica está estable. No corro ningún peligro, y por desgracia eso no es algo que pueda decir mucha gente”, acotó la artista de 27 años.

Para impulsar el movimiento Yo me quedo en casa, Miley Cyrus ideó el programa de entrevistas Bright Minded, espacio que transmite vía Instagram Live para conversar con otras estrellas acerca de cómo atraviesan el confinamiento. La ex chica Disney admitió que no todos sus invitados están de acuerdo con participar en su secuencia en plena crisis de salud mundial.

Miley Cyrus y Reese Witherspoon descubren que sus personajes viven en la misma casa. (Foto:Instagram)

“Creo que las dudas de muchos compañeros para aparecer en mi programa es porque piensan, con razón, que los famosos no deberían compartir su experiencia durante la cuarentena. Realmente no se puede comparar a cómo lo está haciendo la mayoría”, sentenció la actriz que dio vida a Hanna Montana.