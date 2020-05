Quincy Jones pierde 6.9 millones de dólares en caso por regalías de Michael Jackson

Tres años después de haber ganado más de 9 millones de dólares en un proceso legal contra la compañía productora de Michael Jackson, Quincey Jones ha perdido buena parte de aquella cifra en un nuevo episodio del caso. Se trata de una apelación que fue declarada procedente por una corte de Los Ángeles.

El tribunal le ha dado la razón a los gestores del patrimonio del ‘Rey del pop’, y con ello han quitado 6.9 millones al productor, quien trabajó a su lado durante varias décadas siendo parte fundamental de sus creaciones musicales. El dinero, precisamente, proviene de las regalías que se obtienen con la obra del cantante que falleció en 2009.

Michael Jackson y Quincy Jones trabajaron juntos durante décadas.

En total, la suma incluye las regalías de las grabaciones ($5.3 millones) y las posibles ganancias por remixes y versiones alternativas ($1.6 millones). Con ello, a Quincy Jones le quedarían $2.5 millones del monto inicial que obtuvo en 2017, dinero que tiene su origen en la música de This is It, el documental póstumo sobre Michael Jackson.

Michael Jackson falleció a los 51 años, pero su legado musical sigue siendo motivo de portadas en los medios de comunicación.

“Quincy Jones es la última persona que, imaginamos, podía tratar de sacar provecho de la figura de Jackson a través de un proceso que apareció tres años después de su muerte, pidiendo millones de dólares que no le pertenecían”, ha dicho en un comunicado de prensa el abogado Howard Weitzman, quien defiende el patrimonio de quien fuera intérprete de éxitos como “Thriller” y “Billie Jean”.

Michael Jackson tuvo a Quincy Jones como su productor de confianza durante buena parte de su carrera.

Mientras tanto, los abogados del productor siguen trabajando para presentar un nuevo recurso. La situación sigue abierta y, por desgracia para los fans que vieron juntos en el estudio a Michael Jackson y Quincy Jones, se esperan nuevos procesos en el futuro.