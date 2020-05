Juliana Oxenford: “Yo debí ser ‘bataclana’, me encantan las plumas y lentejuelas"

Juliana Oxenford fue entrevistada por Magaly Medina en la última edición de su programa de espectáculos. La periodista habló de todo un poco y, entre los temas, terminó por confesar que tiene espíritu de vedette.

Al comienzo, la conductora de Magaly TV, la firme la felicitó porque su programa periodístico Al estilo Juliana por ATV Noticias lidera en rating.

Sin embargo, después de hablar sobre temas amorosos y familiares, Magaly Medina le preguntó por su gusto por el canto.

Cabe recodar que Juliana Oxenford ha cantado en repetidas veces cuando hacía el programa en vivo, por lo que ha recibido elogios por parte de sus seguidores en las redes sociales.

La periodista sorprendió al confesar que además del canto, le gusta bailar. “También bailo, me encanta. Yo debí ser ‘bataclana’, me encantan las plumas y lentejuelas, claro, con este ‘chasis de gato’ hubiese fracasado”, expresó entre risas.

Por otro lado, habló de su carrera periodística. Según Juliana Oxenford, ella no ha tenido un ‘padrino’ que le ayude a ingresar al mundo de la televisión. Comenzó como reportera de deportes y luego incursionó en política tras trabajar para el medio de César Hildebrandt.

Juliana Oxenford le responde a su hermana Lucía

En medio de la polémica, Magaly Medina le preguntó a Juliana Oxenford por las declaraciones de su media hermana Lucía, quien negó tener una relación con ella.

Juliana Oxenford dejó entrever que ello no le genera sentimientos. “Lo que no nace no crece. Si más adelante conozco a una persona, qué chévere, pero mientras tanto no quiero hablar ni entrar en detalles", expresó en Magaly TV, la firme.