Marcos Llunas desde México: “Luchemos contra el coronabestia” [VIDEO]

Desde México, el cantante Marcos Llunas y su hijo el actor Izan Llunas, hicieron un llamado para enfrentar juntos el Covid-19 y confesaron que pese a la terrible pandemia mundial sus días en casa están dedicados a crear nuevas canciones como Sentir, el feat que hicieron con You Salsa.

“Desde septiembre nos vinimos de España a México, que es el centro de operaciones para nuestras carreras. Izan estaba cumpliendo una gira promocional en Latinoamérica. Aquí, no es obligatorio quedarse en casa como en España que pasaron dos meses sin transitar en las calles porque hay policías, igual que en Perú. Pero tenemos que ser responsables para luchar contra el “coronabestia” porque eso es lo que es”, precisó Marcos Llunas en entrevista con Carlos Vilchez y Danny Rosales en “Dos por la mañana” por Radio Panamericana.

El cantante español celebró el éxito de “Sentir” el feat con You Salsa que está por alcanzar las 600 mil reproducciones en YouTube. “Ya no es mi canción, le pertenece a You Salsa (Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar), son unos “cracks. Ellos me invitaron a grabarla y el resultado fue espectacular. A mí siempre me ha gustado la salsa. Cuando pase todo, vamos a hacer la gira You Salsa con Marcos Llunas por todo el Perú. Ahora nuestros días en casa junto a Izan son ensayar nuevas canciones. Mi sueño es compartir escenario junto a mi hijo y mi padre Django, y lo vamos a hacer porque él está vigente”, comentó Llunas.

Izan Llunas, que se hizo famoso en la serie de Netflix en Luis Miguel, La Serie, estudia música vía online y planea seguir actuando y cantando. “Ya tengo 15 años, cuando grabé la serie tenía 12. Antes que pasara todo esto, estaba en una gira de promoción en Latinoamérica y conciertos aquí en México. Sí, canto los temas de Luis Miguel, pero también tengo canciones propias y espero volver a Perú. Estoy en clases desde muy temprano, a esta hora tengo a mi profesor que me espera para empezar”, contó el adolescente.