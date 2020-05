Ethel Pozo revela que gracias a su tía nació su amor por la cocina

Ethel Pozo continúa compartiendo con sus seguidores una serie de curiosidades culinarias durante estos días de confinamiento. Esta vez, la conductora de América Hoy contó cómo fue que aprendió a cocinar.

“Aprendí a cocinar a los 17 años, luego de regresar de estudiar un semestre en Estados Unidos y comenzar mi carrera en la universidad aquí en Lima. Entre hueco y hueco (horarios de la universidad) aprovechaba en ir a la casa de mi tía Martha, tía a la que amo con toda mi alma y que cocina riquísimo”, se lee al inicio del texto en su Instagram.

Publicación de Ethel Pozo Foto: captura

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel reveló que gracias a su tía, ella adoptó un gran gusto por la cocina.

“Ella me enseñó con mucho amor, todo lo básico de la comida casera. Apunté en un cuaderno todo lo que ella me decía, hasta sus leyendas urbanas, como que ‘el arroz nunca lo destapes, porque es celoso y si lo haces, no sale bien’. Desde esa época disfruto mucho cocinando y nunca olvido el ingrediente principal, el corazón, cocino siempre pensando en los que amo”, expresó la conductora.

Ethel Pozo Foto: Instagram

Por otro lado, hace unos días, Ethel Pozo fue duramente criticada por una polémica pregunta que le hizo a Gunter Rave mientras se encontraba en plena transmisión.

“¿Cómo le vas a preguntar eso? [...] Lógicamente con la sensibilidad que tenemos todos en estos momentos a flor de piel, él se salió de la cámara porque las lágrimas se le vinieron. Ese fue el momento de la sesuda pregunta de la hija de Gisela Valcárcel”, expresó Magaly Medina.