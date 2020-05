Hija de Daddy Yankee sorprende a seguidores por su destreza con el maquillaje

Daddy Yankee tiene un motivo más para sentirse orgulloso. Su hija, Jesaaelys Ayala demuestra por redes sociales la habilidad que posee con el maquillaje, interpretando diversos roles y publicando sesiones de fotos donde lo que más resalta es cómo colorea su rostro.

La apodada “La dura del maquillaje” por la prensa puertorriqueña, tiene una gran aceptación entre los jóvenes, quienes no dudan en preguntarle por tips y por sus talleres para aprender de su arte.

Con más de 847.000 seguidores, Jesaaelys demuestra que, al igual que el intérprete de “Dura”, conoce cómo llegar al éxito en su rubro y con su talento.

Jesaaelys Ayala y su papá en Instagram

Asimismo, también juega con los rizos de su cabello y cómo este aporta al look que lleva con el maquillaje. Inclusive, pregunta sus seguidores cómo llevarlo durante la cuarentena.

“Esta cuarentena me ha tenido varios días pensando si me debo secar el pelo o no. ¿Qué creen ustedes? Es que mi rizos están bien lindos pero a la misma vez, ayuda”, señaló la joven de 23 años.

Jesaaelys Ayala en Instagram

“No importa como te maquilles, como te peines, siempre te ves asombrosa”. “Nena te maquillas sensacional. Eres una genia”. “Me encanta tu personalidad, cómo me haces reír. Eres una experta maquillándote”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en su Instagram.

Cabe recalcar que ella también realiza videos en vivo desde sus redes sociales, lo que sus seguidores no dudan en agradecerle.