Ryan Reynolds sorprende a alumnos de último año de su antigua escuela secundaria [VIDEO]

Ryan Reynolds encontró una peculiar forma de honrar a su antigua escuela secundaria. La estrella de Deadpool envió un curioso mensaje a los alumnos de último año de un colegio en Canadá y los invitó a probar su pizza favorita en el lugar que él solía visitar cuando era un estudiante.

Mediante un video que colgó en su cuenta de YouTube, el actor recordó algunas experiencias de su paso por los salones del Kitsilano High School y dejó valiosas lecciones para los adolescentes que forman parte del cuerpo estudiantil actual.

El artista de Hollywood indicó que, en los últimos meses, ha intentado liderar acciones de empatía y solidaridad, por lo que decidió grabar el clip con la intención de dejarles un buen “regalo de graduación”.

“Algunos de ustedes me considerarán exitoso, pero les diré esto: la empatía me ha dado mucho más, me ha llevado mucho más lejos (...) Me ha permitido aceptar y dar amor. Me ha ayudado a reconocer mis errores y ha aprender ellos. Pero sobre todo, me hizo feliz, es algo que probablemente vaya a practicar toda mi vida”, dijo Ryan Reynolds.

Al finalizar el video, el actor reveló otra sorpresa para los futuros graduados de la escuela. El esposo de Blake Lively invitó a alumnos y maestros a visitar la pizzería Natts, su restaurante favorito durante su etapa como estudiante y lugar que frecuentaba con sus amigos de aquella época.

Ryan Reynolds

“Cada uno de los graduados tendrá una pizza grande de mi parte. Buena suerte a todos”, se pudo leer al culminar el clip. Según indicaron medios internacionales, Ryan Reynolds pagó por 385 almuerzos en total.