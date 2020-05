Anahí de Cárdenas reaparecerá en televisión en Francamente de TV Perú

Anahí de Cárdenas estará este lunes 4 de mayo en la primera emisión de Francamente, programa que se emitirá por TV Perú bajo la conducción de Natalia Parodi y Javier Echevarría, reconocidos comunicadores y psicólogos.

Durante su participación especial, la actriz de No me digas solterona 2 interpretará el tema “Canto a la vida”.

Además, Anahí de Cárdenas aprovechará para contar su historia de lucha contra el cáncer de mama y alentar a quienes padecen esta misma enfermedad a no rendirse ante ella.

Francamente de TV Perú presentará un formato enfocado en la conversación y la entrevista, en el que se tratarán distintos temas de actualidad.

Las relaciones intrafamiliares, el amor, el duelo, la educación, los hijos, la sexualidad, la suerte, la culpa, la angustia y la ‘nueva normalidad’ son algunos de los tópicos que abordará el programa conducido por Natalia Parodi y Javier Echevarría.

Anahí de Cárdenas ruega respetar al Perú cuando acabe la cuarentena

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Anahí de Cárdenas les pidió a sus fans respetar más al Perú tras el fin de la cuarentena.

"Esta enfermedad nos está enfrentando a nuestros sentimientos, a nosotros mismos, pero nos está haciendo reflexionar. Cuando acabe, cuando salgamos, tratemos a nuestro Perú con el cariño que se merece”, expresó.

Anahí de Cárdenas se muestra contenta porque el cabello volvió a crecerle

Anahí de Cárdenas reveló que volvió a crecerle el cabello tras las quimioterapias que recibió, conmoviendo a todos sus fans en las redes sociales.

“Qué tanto de lo que nos dicen es verdad. Golpe de estado, golpe mental, autogolpe, golpe total. Mírame a la cara y dime la verdad, no me mientas… Soy más fuerte de lo que crees. En una nota más positiva, mi pelo está creciendo y solo me quedan 4 quimios”, escribió en Instagram.