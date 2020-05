Lucía Oxenford sobre su hermana Juliana: “No tenemos relación alguna”

Aunque muchos no lo sepan, Juliana y Lucía Oxenford son hermanas. Una dedicada al periodismo, la otra inmersa en el competitivo mundo de la actuación. Sin embargo, poco se sabe de la relación que ambas mantienen al compartir vínculos familiares.

Precisamente, en sus historias de Instagram, Lucía Oxenford fue consultada por algunos de sus seguidores sobre cómo se lleva con su media hermana que goza de buena reputación en el Perú y que tiene un sintonizado programada periodístico por la señal de ATV.

Lucía Oxenford opina sobre carrera como periodista de su hermana Juliana.

Lucía abrió las preguntas para sus fans y no pocos quisieron saber su parecer respecto a su hermana: “¿Qué opinión tienes de Juliana (Oxenford) como comunicadora?”, a lo que la actriz argumentó: “Como periodista es muy buena”.

Sin embargo, el punto de quiebre relacionado a este tema vendría cuando un usuario en Instagram interrogó: “¿No tienes una buena relación con Juliana?”. Evidenciando su molestia, Lucía Oxenford se despacharía con esta respuesta:

Lucía Oxenford revela que no tiene relación alguna con Juliana.

“Ya que hay como 20 preguntas sobre eso (y siempre las hay), seré concisa porque el tema ya me tiene cansada”, expresó inicialmente la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet.

“No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, señaló la hermana de Juliana Oxenford.

Lucía Oxenford revela foto familiar.

Seguidamente, Lucía Oxenford compartió la imagen de un diario donde buscaba demostrar la relación con Juliana, la cual acompañó con el siguiente mensaje: “Algo así. Fin del tema”.

Lo último que se supo relacionado a las hermanas Oxenford fue en 2017, cuando Juliana acusó a su padre Marcelo de abandono, a lo que Lucía replicó: “Nunca vi la necesidad de hablar mal de mi familia en medios públicos. Me parece algo totalmente innecesario. Yo no hablo de la relación que tengo con ella, sea mala o buena. A las finales es mi familia, le deseo lo mejor, tanto para ella como para mi sobrina”.

Agregó: “Todos tenemos problemas, pero se arreglan en cuatro paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad que todos te escuchen y te miren”, expresó en 2017 la hermana menor de Juliana Oxenford.