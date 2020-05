Janet Barboza se corta el cerquillo sola y tiene inesperado resultado [VIDEO]

Janet Barboza ha ganado gran acogida en las redes sociales, sobre todo en la nueva plataforma Tik Tok que usa para compartir sus experiencias cotidianas con sus seguidores.

Recientemente ‘La rulitos’ se atrevió a subir un video en el que se la aprecia cortándose ella misma su cerquillo, tal como lo vio en un video de Youtube.

Sin embargo, el resultado no fue el que Janet Barboza esperaba, ya que se mostró muy disconforme en el clip.

"No me salió muy derecho el corte del cerquillo, así que vamos a nivelar. Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil, pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos, pero, bueno, vamos a nivelar”, empezó el video.

Posteriormente, Janet Barboza tomó las tijeras y volvió a cortar su cabello para nivelar el tamaño del cerquillo.

Janet Barboza. Foto: Instagram

“Entonces volvemos a coger el cerquillo, aquí el mechón y vamos a cortar”, mencionó la popular ‘Rulitos’ y finalizó el video.

No obstante, el corte no cumplió las expectativas de Janet Barboza, ya que la artista terminó con el cerquillo más corto de lo que tenía y su reacción fue tendencia en internet.

“Quise cambiar de look y no salió como esperaba. No hagan este corte en casa”, escribió como descripción del video que obtuvo muchas vistas y comentarios en la red social.