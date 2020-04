Will Smith reúne en cuarentena al elenco de El Príncipe del Rap

Al igual que otras estrellas, esta cuarentena por el coronavirus, ha conectado a elencos y excompañeros de emblemáticas producciones y series tal y como ha sucedido con Will Smith quien reunió a sus compañeros de la serie El príncipe del rap en su programa de Snapchat Will From Home.

El programa, que ahora por la coyuntura, conduce Smith desde su casa, consiguió conectar por video a Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Aunt Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey), todos ellos, integrantes de la familia ficticia del rapero en la serie.

PUEDES VER Jaden Smith llama ‘novio’ a Tyler, The Creator y causa polémica [VIDEO]

Durante la transmisión, los actores rieron y contaron cómo transcurren sus días en medio de esta pandemia y confinamiento. También, recordaron anécdotas vividas durante la grabación de la serie que contó con seis temporadas y se transmitió entre 1990 y 1996. «Siempre es increíble pasar una tarde con mi familia de El príncipe del rap. Deseando que James Avery estuviera todavía con nosotros para que esta reunión fuera completa», escribió Ribeiro en Instagram.

Sin embargo, la tristeza invadió a los amigos, al momento de recordar a aquellos del elenco que ya no están como James Avery, que interpretaba al tío Phil, quien falleció de complicaciones durante una cirugía en el corazón en 2013. Tampoco estuvo Janet Hubert, quien encarnó a la tía Vivian hasta que fue despedida al finalizar la tercera temporada.