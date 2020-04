Romina Gachoy confiesa que ama a los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María [VIDEO]

Contrario a lo que muchos piensan, Romina Gachoy ha confesado lo feliz que se siente viviendo al lado de los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, los cuales se mudaron con la pareja tiempo después que la modelo perdiera la custodia de los menores en 2019.

¿Cómo sabemos esto? En sus historias de Instagram, la uruguaya contestó preguntas de sus fans, entre ellas las relacionadas a su faceta como madre y la convivencia con los pequeños que su esposo tuvo con Jibaja.

Romina Gachoy al laado de Gía, hija de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.

Uno de sus seguidores le lanzó esta pregunta en Instagram: “¿Cómo cambió tu vida con dos pequeños más en casa? Yo tengo solo uno y me vuelvo loca”, a lo que la esposa de Jean Paul Santa María respondió.

“¡Cambió mucho! Me hacen sacar la mejor versión de mí misma. Muchas veces no sabemos qué tanto podemos estar a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr cosas maravillosas”.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María con su pequeño.

Otra interrogante de los usuarios era: “¿Qué haces en tus tiempos libres?”, a lo que Romina Gachoy argumentó: “Comparto tiempo en familia, hago negocios desde casa, me ejercito. Hacemos juegos, cocinamos juntos, tenemos clases de artes marciales, estudiamos, miramos películas, dibujamos, hacemos manualidades, etc.”.

Pero la respuesta más reveladora de la pareja de Jean Paul Santa María sobre su convivencia con los hijos de Angie Jibaja vino con la pregunta: “¿Cómo te llevas con los hijos de tu pareja?”. “Los amo y ellos a mí”, contestó Romina Gachoy.

Al parecer, la relación de Romina Gachoy con los hijos de Jean Paul Santa Maria y Angie Jibaja va más que bien, porque la uruguaya ha compartido historias de Instagram bailando al lado de la pequeña de Gía, quien luce muy contenta.