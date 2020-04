Mario Irivarren pide a fans mantener una actitud positiva para contrarrestar las adversidades

El chico reality Mario Irivarren viene recibiendo diversos halagos por parte de los internautas, quienes lo felicitan por haber reflexionado durante estos días de aislamiento social.

“¡Actitud! A pesar de las circunstancias y las adversidades que estamos atravesando, esfuérzate por mantener una actitud positiva, ya que esta causará una reacción en cadena de pensamientos, sucesos y resultados positivos”, se lee la descripción de su fotografía.

Muchos de sus fans le han escrito distintos comentarios sobre la nueva publicación realizada. “Grande Mario, a pesar de todo lo que pasa saludos hermano”, “¡demasiado hermoso!”, “buena frase”, “actitud de cuarentena” y “excelentes palabras”, entre otros.

Mario Irivarren. Foto: Instagram

Como se recuerda, desde que se ha establecido la cuarentena en el Perú, el integrante de América televisión ha cautivado a todas sus fanáticas al confesar que ha dedicado su tiempo a leer varios libros.

“Las nuevas revelaciones. Muchas personas me han preguntado qué estoy leyendo, y este es el libro. Como pueden leer en la segunda foto, ‘Las nueve revelaciones’ habla sobre un antiguo manuscrito que contiene 9 revelaciones esenciales para poder comprender el presente y enfrentarnos al futuro”, aseveró.

Mario Irivarren incentivó a todo su público a seguir su ejemplo y desarrollar más el hábito de la lectura. “El libro es una narración en primera persona del despertar espiritual del narrador mientras atraviesa un periodo de transición en su vida. Periodo de transición... No les suena familiar eso”, manifestó mediante su cuenta de Instagram.

“Días de lectura. La cuarentena me ayudó, casi que me obligó a retomar un hábito muy bonito que había perdido que es el de la lectura. Ya hacía mucho tiempo que no me dedicaba a leer un libro por falta de tiempo. Así espero que tú también hayas podido aprovechar estos días, para hacer eso que tanto querías y que por falta de tiempo no podías”, exclamó Mario Irivarren.