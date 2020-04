Lucero revela pasajes desconocidos junto a Luis Miguel: “Me cargó en sus brazos”

Lucero Hogaza León, o simplemente Lucero, es una de las artistas más reconocidas de México y cuenta con una larga trayectoria en la música y el cine. Uno de sus trabajos más recordados fue en la película Fiebre de amor, donde actuó al lado de Luis Miguel, el ‘Sol de México’, cuando ambos eran apenas adolescentes.

Este martes, la actriz de 50 años recordó el suceso mientras hablaba para su podcast Aquí Lucero, donde semanalmente hace un repaso por los episodios más importantes de su vida. Fue allí cuando reveló algunos secretos hasta ahora desconocidos.

De acuerdo a su narración, mientras rodaban el filme, ella y Luis Miguel se habían hospedado con sus familias en suites de una misma casa, en Acapulco. En el edificio ocurrió un corto circuito que asustó a los huéspedes, y entonces el joven entró en acción al estilo de un superhéroe.

“Me acuerdo de que Luis Miguel me cargó en sus brazos, me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso, estaba yo descalza. Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, me cargó en sus brazos”, relató Lucero.

La escena ha sorprendido a los admiradores de ambas estrellas, sobre todo porque da a conocer un suceso que jamás había salido a la luz en los medios. Sin embargo, la expectativa se mantiene, pues seguramente la actriz seguirá confesando pasajes de su vida en los siguientes episodios de su divertido podcast.