Gianella Ydoña afirma haber sido víctima de agresión por Josimar

La áun esposa de Josimar, Gianella Ydoña, fue denunciada por maltrato infantil a su hijo por parte del cantante de salsa.

En entrevista con Magaly Medina, la joven se mostró muy afectada por el problema legal que puede poner en riesgo la custodia de su pequeño.

PUEDES VER Gianella Ydoña desmiente denuncia de Josimar por violencia familiar y consumo de drogas

Sin embargo, la presentadora de TV le recordó, que al anunciar su separación definitiva, un video se hizo público donde aparece ella protagonizando un fuerte discusión con Josimar. Además, en ese entonces, mostró fotos de su ojo hinchado y color morado.

“Tú viniste acá y nos mostraste un ojo morado, nos mostraste los labios partidos. Fue una relación que tuviste con él, que al final terminó siendo violenta”, expresó Magaly Medina luego de mostrar las polémicas imágenes.

"O sea, tú fuiste una mujer golpeada, ¿es así o no?”, preguntó la conductora de TV a Gianella Ydoña a través de un enlace en vivo desde su casa.

La joven expareja del salsero confirmó que fue víctima de violencia familiar durante su matrimonio. “Sí, es así”, admitió.

Luego, Magaly Medina le recomendó que retome la denuncia que se negó a continuar porque hizo un acuerdo de conciliación con él.

Gianella Ydoña acusa a Josimar de intentar quitarle a su hijo

“Ahora me quiere denunciar por maltrato a mi hijo y abandono. Haré todo publico porque este tipo, por tener plata, cree que me puede arrebatar a mi hijo y no será así. ¡Jostin y yo siempre juntos! Ya déjanos vivir felices, por favor. Yo no tengo la culpa que seas un infeliz, déjanos en paz”, escribió la aún esposa de Josimar en Instagram.