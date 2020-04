Supervivientes 2020: Hugo Sierra revela que su romance con Ivana Icardi estaría llegando a su fin

El amor en la isla de Supervivientes 2020 está viendo el ocaso. Hugo Sierra ha confesado que, desde hace unas semanas, su relación con Ivana Icardi no anda bien. Incluso, el noviazgo empeoró cuando el jueves pasado su reencuentro terminó con discusión y llanto.

Parece ser que la distancia entre ambos concursantes habría exterminado la pasión con la que empezaron el reality. “No estoy en un momento bueno. He llegado aquí gracias a mi gran legión y en manos de ellos dejo mi historia. Me siento muy, muy solo aquí, y mi familia me va a querer aquí y fuera”, expresó el uruguayo.

Hugana pasa un nueva crisis en las islas, ¿quién crees que lleva razón?



🔄 Hugo

— Supervivientes (@Supervivientes) April 26, 2020

“Como dijo el Pirata Morgan, en esto concurso estamos solos, hay que apretar los dientes todo el concurso y cada uno tiene que cuidarse sus espaldas”, añadió. Pero eso no fue todo, Hugo también quiso brindar detalles de cómo está con Ivana: “La relación es fría, muy fría. Dio un vuelco de 360 grados y tengo una intuición muy fea del tema”.

Es así que el superviviente dio a entender que su romance estaría cerca del fin. “La única forma de sobrellevar una relación es apoyándonos, siendo cómplices y no dejándolo a los pies de los caballos”, dijo.

Hugo Sierra recibe ataques de Elena Molinero

Al golpe emocional de Hugo se sumó el ataque de la madre de su exnovia, Elena Molinero, por haberse portado mal con ella cuando todavía convivía con su hija. “Yo fui cuando pude, lo que mi economía me permitió”, expresó la progenitora de Adara, sobre las pocas facilidades que le dieron para visitar a su nieto.

“Para mí, ir a Palma de Mallorca es un exceso. Aun así, fui a ver a mi nieto”, contó, mientras le reclamaba al concursante uruguayo por no haberla ido a buscar al aeropuerto y no abrirle la puerta del domicilio.

Y no solo eso, Elena también relató que cuando Adara terminó su participación en GH VIP, no pudo ver a su hijo, ya que Hugo no lo quiso así: “Tuvo que estar tres días sin ver a su hijo porque a este señor no le dio la gana de traerlo”.

La familia de Hugo envuelta en otra polémica

Por si fuera poco, durante Conexión Honduras, se propició una discusión que ha generado polémica. Adara fue consultada por el presentador Jordi González si quería hablar con la abuela de su hijo, a lo que ella rotundamente negó la comunicación y señaló: “Se dedica a criticar a mi madre y machacarla en redes sociales”.

Adriana, la madre de Hugo, se quedó sorprendida con las afirmaciones de su exnuera y no dudó en responderle. Sin embargo, la joven ganadora de Gran Hermano, le respondió: “Eres muy mala persona y se te está viendo”. Finalmente, la conexión fue interrumpida de manera abrupta por el familiar del uruguayo.