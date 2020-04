Silvia Pinal se pronuncia tras ser operada de emergencia: “Estoy como nueva”

Silvia Pinal, una de las figuras más emblemáticas de la televisión en México, reapareció luego de sufrir un duro momento al ser intervenida de emergencia el último viernes, debido a problemas con su cadera.

En una entrevista para el programa radial Todo para la mujer, la actriz aclaró este lunes, 27 de abril, los detalles sobre su estado de salud, con declaraciones que han tranquilizado a sus admiradores en todo el continente.

La primera actriz mexicana Silvia Pinal aseguró encontrarse en un buen estado de salud tras la operación.

“Todo va muy bien. Estoy como nueva. La caída fue entrando a mi recámara. Se me atoró un pie y, como estaba caminando rápido, al atorarse el pie caí redonda. Eso fue todo. Me quedé ahí sentada porque me caí muy fuerte y me dolió”, reveló la artista.

Silvia Pinal fue operada de emergencia el último viernes tras sufrir una caída que puso en riesgo su salud.

Asimismo, la mexicana confesó que, pese a sus ganas de volver a casa, debe mantenerse en observación dentro de las instalaciones del centro médico donde se atiende. Manifestó, además, que su futuro depende de lo que le digan los doctores en las siguientes horas, y que está dispuesta a esforzarse para mejorar su situación.

Silvia Pinal inició su carrera en el mundo de la actuación a finales de la década de los 40.

“Quisiera irme hoy, pero no creo que me dejen salir. Pienso que me dejarán ir mañana. Puedo caminar y puedo levantarme porque no me duele. Pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, entonces sí haría un esfuerzo máximo porque me interesa irme”, afirmó Silvia Pinal.