Meryl Streep se une a otras actrices para rendir homenaje al compositor Stephen Sondheim [VIDEO]

El confinamiento por el coronavirus que se vive alrededor del mundo ha permitido que se disfrute de los más grandes talentos de Meryl Streep: la actuación y el canto. Esta vez, la estadounidense interpretó el tema The ladies who luch junto a Christine Baranski y Audra McDonald para homenajear al compositor Stephen Sondheim.

Fue a través de una celebración online que las actrices se unieron el último domingo en el marco del 90 aniversario del músico, gala que fue llamada Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration. Además, en esa misma fecha se cumplieron los cincuenta años del estreno de Company, el más grande éxito de Sondheim.

Por el confinamiento, las tres hermosas mujeres tuvieron como escenarios sus propias casas, desde donde cantaron, bebieron vino y la pasaron demasiado bien. Todas vestidas con batas blancas interpretaron las mejores líneas de dicha canción.

Christine Baranski es quien inició la pieza musical con la frase “Me gustaría proponer un brindis”, mientras se servía una copa de vino. A Meryl Streep se le vio muy sonriente, preparando un Martini con una coctelera que movió de lado a lado para luego probar directamente de la botella. Audra McDonald no se quedó atrás y abrió un whisky.

Las actrices cantaron el tema de Sondheim mientras preparaban y tomaban bebidas alcohólicas. (Foto: Captura)

Grandes figuras en homenaje a Stephen Sondheim

Meryl Streep y sus amigas no fueron las únicas que formaron parte del Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration. Otras grandes figuras del mundo del teatro que se sumaron fueron Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Donna Murphy, Kristin Chenoweth y Sutton Foster.

También se hicieron presentes Brian Stokes Mitchell, Kelli O’Hara, Aaron Tveit, Maria Friedman, Ianin Armitage, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Stephen Schwartz, Elizabeth Stanley, Chip Zien y Alexander Gemignani.

El evento tuvo como presentador a Raúl Esparza quien, además, protagonizó la nueva versión de Company que se lanzó en 2006, y los exitosos temas Sunday in the Park with George y Merrily We Roll Again.

Esparza no dudó en ahondar más en lo que representa la trayectoria del compositor teatral. Es así que, a través de un comunicado, expresó: “El mundo es un lugar duro y todos estamos buscando algo grande. Pues bien, Sondheim es la grandeza personificada”.

Asimismo, la puesta en escena, que fue dirigida por Paul Wontorek, recaudará fondos para la organización Artists Stiving to End Poverty (ASTEP), fundada por Cambell y estudiantes del centro de formación artística Juilliard.