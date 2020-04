Leonard León se somete a tercera prueba de COVID-19 tras superar enfermedad

Leonard León reapareció en señal abierta y se pronunció sobre su proceso de recuperación tras ser diagnosticado con coronavirus. A través de una videollamada con el programa En boca de todos, el cumbiambero reveló que se realizó una nueva prueba de la COVID-19.

Según comentó a los panelistas del magazine, la expareja de Karla Tarazona señaló que, para “salir de dudas”, volvió a realizarse un nuevo hisopado en una clínica privada.

El cumbiabero se realizó el hisopado para comprobar que se había vencido la enfermedad.

“Me sacaron la prueba rápida, el 11 de abril salió el resultado mixto. Esto significa que tú ya estás recuperado del proceso del virus”, dijo Leonard León sobre su penúltimo test.

“Aún así, a mí me generaban ciertas dudas. Pedí al Ministerio de Salud si podían hacerme una prueba de hisopado, no me contestaron. Tomé la decisión de hacerlo de forma particular, sobre todo por la cantidad de insultos que he recibido en las redes sociales”, agregó el cumbiambero en el programa del 27 de abril.

Así también, reveló que tras superar la enfermedad procedió a desinfectar su hogar para poder estar cerca de su pareja Olenka Cuba. De igual manera, se refirió a los insultos que recibió en las redes sociales por presuntamente haber puesto riesgo a sus inquilinos.

“Hasta la fecha he sentido los insultos y hay personas que incitan a la violencia. Las fotos que circularon en donde se me ve, sí soy yo, pero estaba esperando un auto para que me lleve a mi casa. Yo no me he estado paseando por mercados como se ha tratado de decir”, manifestó Leonard León.